Escursione guidata d'autunno: "Foliage sul Monte Baldo"

Domenica 17 ottobre dalle ore 10 alle ore 16 "Foliage sul Monte Baldo": «La dorsale del monte Baldo è formata da una catena rocciosa lunga circa 40 km che, sviluppandosi sull'asse N-S, presenta due versanti con caratteristiche ben diverse. L'escursione che faremo noi, sarà sulla parte Est, quella che guarda la Val d'Adige e la Lessinia. Partiremo da Malga Valfredda, seguendo il sentiero Lino Ottaviani, per raggiungere il Rifugio Fiori del Baldo, ??una meravigliosa “terrazza” sul Lago di Garda. L’itinerario sarà molto interessante perchè vario! Pascoli, boschi e panorami mozzafiato in cresta, accompagneranno il nostro cammino».

«Ci addentreremo in una faggeta, dove potremmo ammirare le magie cromatiche del foliage, che ci condurrà sul crinale, mutando le sue caratteristiche man mano che ci avvicineremo. Arrivati al rifugio, ad accoglierci ci sarà una spettacolare vista sul lago di Garda a Ovest, sui Monti Lessini a Est, sulle più alte vette delle Alpi Centrali e sulle cime degli Appennini».

Difficoltà: medio-facile

Lunghezza: 12 km circa

Dislivello: 500 m

Chi può partecipare

Itinerario di livello medio-facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini dai 10 anni in su abituati al cammino. Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.

Abbigliamento e Attrezzatura:

Consigliamo di vestirsi a strati con indumenti adatti alla stagione

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

snack

acqua

medicine personali

mascherina, gel disinfettante

Luogo di ritrovo

Ore 10 presso Malga Valfredda 37020 Cason VR: https://goo.gl/maps/rptop1G83RJomCaB7

Per chi viene da Venezia contattar: 340 6118758.

Quota: Adulti: 25 eruo - Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: 12 euro. Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis.

La quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

La Quota Non Comprende:

pranzo al sacco

trasporto

Chi Accompagnerà:

Adriano Festa - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzatrici e Accompagnatrici Turistiche

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 049 8791590 o via Whatsapp cell. 366 4895343

o via Whatsapp cell. Tel. 340 6118758 - 349 5805310

- Tramite messaggio su Facebook messenger

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/2pEDdepcK3ggZ3yS7

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.

Chiusura Iscrizioni entro le 18 di sabato 16 ottobre. L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.

Regolamento: l'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.

ATTENZIONE: per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID presente nel form d'iscrizione. L'escursione sarà in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

