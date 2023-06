Escursione: "Sulle orme delle fade e delle anguane a passo d'asino"

Indirizzo non disponibile

Escursione guidata in collaborazione con agli amici dell'A.S.D L'ordine del Tasso e i loro asinelli. Cammineremo lungo i sentieri della Lessinia orientale tra pascoli, boschi e contrade, ascoltando leggende cimbre sulle fade e sulle anguane.



PROGRAMMA E ORARI - Ritrovo: ore 9.45 nel parcheggio nei pressi di contrada Roncari, Campofontana - Selva di Progno (VR). PRANZO AL SACCO. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dislivello in salita: 170 metri circa

Difficoltà: E

Lunghezza: circa 7 km

Abbigliamento adeguato alla stagione e per escursioni in montagna, scarponi o scarpe da montagna con una buona aderenza su vari tipi di terreno; abbigliamento anti-pioggia e copri zaino in caso di maltempo.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA COSTI: 15 euro adulti, 8 euro bambini dai 6 ai 13 anni, sotto i 6 anni gratis

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE: Simona Guida Ambientale Escursionistica - Associata all'AIGAE-ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE. Tel. 388.638 3495 anche con whatsapp oppure inviando un'email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com.