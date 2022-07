Da Fumane a Pescantina, avventurosa escursione con discesa in kayak o rafting sull'Adige

Orario non disponibile

Quando Dal 06/07/2022 al 10/09/2022 Orario non disponibile

Oj Eventi offre la possibilità di fare rafting o kayak nel fiume Adige. Un spettacolare tour per gli amanti della natura e dell’avventura, dove all'escursione a piedi di circa 4 ore si unisce una fantastica ed emozionante discesa del fiume Adige con il gommane da rafting oppure con la canoa.

Partendo dalla sede di Oj Eventi a Fumane si risaliranno le colline fino a raggiungere il borgo di San Giorgio di Valpolicella, dove sarà possibile ristorarsi al bar. Da lì, si proseguirà verso Monte e il suo forte passando dalle cave di marmo. Si scenderà poi attraverso la strada militare fino ad arrivare al fiume. Da qui, inizia l'avventura in gommone o canoa per discendere il fiume Adige fino al paese di Pescantina. Infine, il ritorno a Fumane sarà in minibus.

Difficoltà: media per la durata della camminata.

Cosa portare: durante la discesa del fiume ci si bagna, quindi portare un cambio e delle scarpe adeguate. Molto consigliati scarponcini da trekking.

Minimo di partecipanti: 10.

Inclusi nell'esperienza anche un panino imbottito e mezzo litro di acqua.

Ritrovo in Via Progni 1 a Fumane.

Durata: 6 ore

Costo: 69 euro con kayak, 59 euro con rafting, 40 euro per bambini con meno di 10 anni.

L'iniziativa si svolgerà a raggiungimento del numero minimo fino al massimo di adesioni.

Il tour può essere personalizzato su misura.

Non si accettano le prenotazioni avvenute in maniera diversa e prive di conferma.

La guida aspetta i partecipanti al meeting point prestabilito nell’orario prestabilito, le persone che non si presenteranno al meeting point all’orario concordato perderanno l’escursione.

Si può prenotare online il voucher che darà diritto ad essere inseriti in lista. Una volta ricevuto il voucher dal team Oj, si riceverà un messaggio whatsapp con i dati per effettuare il pagamento.

Una volta prenotato il tour si potrà disdire senza penale entro massimo 5 giorni dalla data della partenza. In caso contrario si pagherà come penale la quota intera del tour.