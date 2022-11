Escursione lungo le vie dei Cimbri in Lessinia orientale in compagnia della fisioterapista

Escursione guidata storico naturalistica lungo gli antichi sentieri che collegavano le varie contrade cimbre della zona di Campofontana e dintorni. Lungo il percorso potrete ammirare lo splendido paesaggio della Lessinia orientale, osservare l'architettura delle antiche contrade e ascoltare alcune leggende cimbre. Durante l'escursione la Fisioterapista e osteopata Paola Benedetti ci accompagnerà dando consigli su come prendersi cura del proprio corpo con il movimento, migliorando la postura e lo stile di vita facendo esercizi pratici. Tutto ciò renderà più leggero e funzionale il cammino. Avrete informazioni su temi e problematiche legate al trekking: dolori frequenti, gestione del carico dell'apparato scheletrico.

RITROVO: ore 9.30 Campofontana. ( Il punto preciso verrà comunicato all'iscrizione)

PRANZO AL SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza 12 km;

Dislivello 300 m

Difficoltà: E : escursionistica

ABBIGLIAMENTO: Adeguato alla stagione: bastoncini, abbigliamento a strati, scarponcini da montagna, meglio alti alle caviglie e comunque con una buona aderenza sui vari tipi di terreno. Abbigliamento anti-pioggia e copri zaino in caso di maltempo.

COSTO A PERSONA: Costo escursione: 15 euro adulti, 8 euro bambini dai 7 ai 13 anni. Per prenotazioni e per maggiori informazioni sul percorso contattare: la Guida Ambientale Escursionistica Tel. 388.638 3495 anche con whatsapp dalle ore 16 alle 19, in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile oppure inviando email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com. In caso di maltempo l'escursione verrà annullata