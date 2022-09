Escursione ed ascolto del bramito del cervo in Lessinia

Escursione faunistica in Lessinia per ascoltare i cervi maschi, che si esibiscono con il loro bramito nel periodo degli amori. Grazie a questi possenti richiami, udibili a chilometri di distanza, i maschi cercano di affermarsi sui “rivali in amore” per avere accesso alle femmine. Durante l'escursione si parlerà della biologia e del comportamento di questi ungulati e non solo.

Si raccomanda ai partecipanti di seguire le indicazioni della guida durante tutto il periodo dell'escursione notturna per rispettare la fauna selvatica. Portare acqua snack.

Ritrovo : ore 17,15 (le indicazioni precisa del ritrovo verranno date al momento dell'iscrizione) in zona Bosco Chiesanuova

Ritorno alle auto alle ore 21 circa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: circa 6 km

Dislivello: 250 m circa

Difficoltà: E

COSTO: 15 euro adulti e 8 euro i bambini dai 7 ai 13 anni. POSTI LIMITATI.

ABBIGLIAMENTO ed EQUIPAGGIAMENTO: abbigliamento a cipolla, giacca che protegga dal freddo, guanti e berretto e scarpe da trekking, torcia (meglio se frontale).

Per prenotazioni e per maggiori informazioni su costi e percorso contattare entro venerdì sera precedente l'escursione: Guida Ambientale Escursionistica Simona Boseggia (socia Aigae e iscritta al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche N. VE172). Tel.: 388.638 3495 anche con whatsapp, in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile o via email turismonaturalisticorurale@gmail.com.