L'antico Baldo, giro delle malghe con partenza dal parcheggio Novezza

Conosciuto come il Giro delle Malghe, il percoso ad anello si snoda in una delle zone più remote e sconosciute del Monte Baldo. Sarà una scoperta di antiche vallate, luoghi misteriosi e malghe montebaldine che hanno segnato la storia di questa fantastica parte di territorio insesplorato.

Costo: 25 euro a persona

Luogo di ritrovo: Parcheggio Novezza alle 8.30 (gradita la puntualità)

Difficoltà: Medio/Facile

Lunghezza: 17 chilometri

Dislivello: +/- 550 m

Pranzo al Sacco (possibilità di rinfocillarsi a metà percorso circa presso Rifugio Monte Baldo)

Posti limitati

Evento adatto a tutti quello che hanno un minimo di allenamento per le lunghe distanze in ambienti collinari e montani. Abbigliamento consigliato: adatto alla stagione e comodo con scarpe adatte a camminare in ambiente montano (vanno bene anche scarpe da trail).

Prenotazione obbligatoria

Per info e prenotazioni: SEBASTIANO GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 3478832796



La guida si riserva di cambiare o modificare l'itinerario in base alle condizioni meteo