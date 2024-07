Verona vista dal fiume, escursione coi gommoni lungo l'Adige

Fai Giovani Verona, grazie al supporto dell’associazione Adige Rafting, organizza un'escursione in un tratto cittadino di Adige di circa 8,5 chilometri. Il percorso sarà diviso in tre soste dove saranno raccontati l'antico utilizzo del fiume e la storia dell’idrografia veronese e si potrà visitare la dogana veneta di fiume in zona Filippini.

All’imbarco verrà consegnato ad ognuno un giubbotto salvagente ed una pagaia, ci si dividerà in gruppi da 12 persone e verranno spiegate le tecniche di base della navigazione fluviale. Ciascun gommone sarà condotto da una guida fluviale F.I.Raft (Federazione Italiana Rafting). E Adige Rafting sarà il responsabile tecnico della escursione.

INFORMAZIONI

Sabato 20 luglio 2024

Orario di ritrovo: 14.30

Punto di ritrovo e imbarco: Bottagisio Sport Center, Via Perloso, 14/A - Verona - zona Chievo

Punto di sbarco: Lungadige Galtarossa, 40 Verona

Durata: circa 3.30 ore



A fine escursione è disponibile una navetta per il ritorno al punto di partenza per recuperare le auto. Essendo disponibili solo 18 posti si raccomanda di usufruire del posto in navetta solo ad 1 autista per macchina. Per prenotare un posto scrivere a verona@faigiovani.fondoambiente.it.

Con i mezzi pubblici la base di partenza è raggiungibile con l’autobus numero 11 da San Fermo - piazza Brà - Stazione Verona P.N.. Dal punto di fine discesa si può raggiungere la stazione o piazza Brà in 20 minuti a piedi.

Al punto di arrivo è presente un parcheggio, per cui i gruppi si possono organizzare autonomamente lasciando una macchina al punto di partenza ed una al punto di arrivo e poi riaccompagnarsi a vicenda.

Contributo a partire da 18 euro per iscritti Fai, 22 euro per non iscritti.

Al Bottagisio Sport Center sono presenti spogliatoi, bagni e docce per chi ha necessità. È consigliato abbigliamento sportivo con scarpe e pantaloni di ricambio e un cordino per chi porta gli occhiali.

Possibilità di iscriversi al Fai in loco alla quota di Benvenuto Fai Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni e possibilità di rinnovo alla stessa quota.

I contributi raccolti verranno devoluti alle attività istituzionali della Fondazione.

Per informazioni verona@faigiovani.fondoambiente.it.