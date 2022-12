Serate di cultura olearia: "Esci dal Medio-EVO"

Nuovo appuntamento di formazione e condivisione: cultura olearia e analisi sensoriale. In collaborazione con AIPO Verona. A tutti i professionisti, appassionati e curiosi del settore comunichiamo l’invito a quattro appuntamenti sulla cultura olearia e l’analisi sensoriale: un percorso organizzato dal nostro biodistretto, finalizzato a far conoscere il cosiddetto oro verde, l’olio evo bio, un intenso e antico prodotto dalle tante e diverse sfumature olfattive e gustative.

Scopri nella locandina tutte le tematiche che affronteremo durante gli incontri e le serate speciali con degustazioni e ospiti d’onore! Iscrizioni a questo link: bit.ly/escidalmedioevo.

Per ulteriori informazioni scrivi a: info.biodistrettovalpolicella@gmail.com

Costo: 100 euro per i non-soci (90 euro per i soci in regola con il tesseramento 2023). Per i NON-SOCI: per usufruire dello sconto e altro riservato ai soci, è possibile richiedere preventivamente di aderire alla nostra associazione, compilando il modulo presente al link: www.biodistrettovalpolicella.org/unisciti-a-noi.html