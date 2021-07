«Era meglio nascere topi» di Anomalia Teatro in scena a Villa Buri il 21 luglio

Intero 10 euro, ridotto per gli under 30 e per gli over 65 8 euro

Prezzo Intero 10 euro, ridotto per gli under 30 e per gli over 65 8 euro

Mercoledì 21 luglio, alle 21, in scena al Festival Gambe all'Aria di Villa Buri, lo spettacolo teatrale a cura di Anomalia Teatro «Era meglio nascere topi».

Lo spettacolo racconta una piccola cittadina di periferia dove viene istituito un campo nomadi. La reazione di protesta della popolazione è immediata: un presidio permanente di fronte al campo per convincere le autorità a spostare i rom da qualche altra parte, qualunque purché lontana.

Si concentrerà sulla giornata del 31 dicembre, in cui i presidianti si prepareranno alla “Grande Festa di Capodanno”. Tutti sono stretti contro il nemico, rappresentato da ciò che sta al di là della rete, quelle ombre che abitano il campo.

Questo lavoro propone una riflessione sul nuovo razzismo che non usa più discriminazioni esplicitamente biologiche ma si annida nelle proposte identitarie e nazionaliste con la stessa violenza di quando parlava di razze inferiori.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto per gli under 30 e per gli over 65 8 euro.

Biglietti acquistabili la sera stessa dell’evento, da un’ora prima dell’inizio, direttamente a Villa Buri.

Consigliabile la prenotazione scrivendo a gambeallariafestival@gmail.com.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...