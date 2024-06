Paolo Jannacci ed Enzo Gentile portano a Villa Ciresola il loro spettacolo "Ecco tutto qui"

Torna a luglio “Narr.azioni”, la rassegna estiva del Comune di Mozzecane realizzata in collaborazione con Box Office Verona e il circuito teatrale regionale Arteven, che per la sua quinta edizione propone un cartellone ricco e di alto profilo artistico, annoverando tra i suoi appuntamenti concerti esclusivi.

PAOLO JANNACCI ED ENZO GENTILE – 30 LUGLIO ORE 21.30

Un progetto speciale, in omaggio al cantastorie che ha rivoluzionato il concetto di canzone italiana dal dopoguerra al nuovo millennio, sarà quello con Paolo Jannacci ed Enzo Gentile e il loro spettacolo “Ecco tutto qui”. Dagli esordi al Derby e dall’esperienza “corsara” in duo con Giorgio Gaber fino alla consacrazione attoriale con Dario Fo e musicale con successi quali “Vengo anch’io. No, tu no” e “L’Armando”, la vita e le opere di Enzo Jannacci vengono ripercorse dal figlio e dal critico musicale autore della sua biografia. Un emozionante racconto musicale a quattro mani, due microfoni e un pianoforte, per rivivere lo straordinario percorso di una delle personalità più influenti della cultura del nostro paese.

Informazioni e biglietti

Paolo Jannacci / foto ufficio stampa Comune di Mozzecane