Mozart a Verona 2022: protagonista l’ensemble Divina Armonia alla Chiesa di S. Tomaso Cantuariense

Per il terzo anno consecutivo Comune di Verona, Fondazione Cariverona, Accademia Filarmonica di Verona e Fondazione Arena rinnovano la collaborazione in occasione dell’anniversario dei 252 anni dalla prima importante visita del giovane Mozart nella città di Verona. Nel Settecento l’Italia era infatti meta principale del Grand Tour attraverso il quale giovani, artisti e letterati da tutta Europa affrontavano un viaggio lungo e periglioso per entrare in contatto diretto con l’immenso patrimonio storico, artistico e culturale del Belpaese. In questo fondamentale percorso non poteva mancare Verona: qui il giovane Mozart arriva col padre Leopold il 27 dicembre 1769 nel primo di tre viaggi in Italia.

Dopo la prima edizione, svolta tra concerti, dirette su maxischermo e una mostra presso la Biblioteca Civica, ha fatto seguito una ricca proposta ad inizio 2021 attraverso lo streaming, mentre ora, dal 5 all’11 gennaio, con Mozart a Verona le stesse istituzioni insieme rendono nuovamente omaggio al genio di Mozart attraverso una settimana ricca di eventi e concerti in presenza di pubblico, proseguendo nell’obiettivo di mettere in rete risorse e competenze a servizio dello sviluppo culturale ed economico della città.

Fondazione Cariverona organizza per venerdì 7 gennaio alle 20.30 presso la Chiesa di S. Tomaso Cantuariense il tradizionale e atteso appuntamento musicale per celebrare la storica esecuzione mozartiana del 7 gennaio 1770. Protagonista quest’anno sarà La Divina Armonia, ensemble italiano, è specializzato nel repertorio barocco e del Settecento che ha all’attivo collaborazioni internazionali e incisioni discografiche.

I musicisti Stefano Barneschi, Anna Maddalena Ghielmi (violini), Vanni Moretto (contrabbasso) e Lorenzo Ghielmi (organo e direzione musicale) eseguiranno un programma intitolato Mozart in Italia e dedicato ad intrecci e contaminazioni della musica sacra di Mozart e del suo tempo: sonate e concerti per organo e di Sammartini, Haydn, Fioroni, Padre Martini e naturalmente dello stesso Salisburghese (Sonate da chiesa k224, k241, k328 e il rarissimo Andante per organo k616).

Per l’accesso al concerto – ad ingresso gratuito a partire dalle 19.45 previa registrazione alla PAGINA EVENTIBRITE DEDICATA - è richiesto per legge di esibire il cosiddetto “green pass rafforzato” e di indossare la mascherina Ffp2 per tutta la durata dell’evento.