Enrico Toffa Dj alla Festa del riso co' le nose

Alla Festa del riso co' le nose c'è un appuntamento assolutamente "eccezionale". A farvi ballare ci sarà IL Dj... di una volta, uno di quelli che ... così non ne fanno più "Enrico Toffa". Per una sera sola, "lo lasceremo libero" ... di andare per la sua "strada musicale" ... e ne sentirete delle belle Vi assicuriamo che alla Festa del riso co le nose ci sarà da divertirsi.

Nogara - Verona - Italy

TUTTE LE SERE - SABATO E DOMENICA ANCHE A PRANZO

Apertura stend gastronomici dalle ore 19