Enrico Brignano all'Arena di Verona con lo spettacolo "Un’ora sola vi vorrei"

Grande successo per lo spettacolo teatrale “Un’ora sola vi vorrei”, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Il nuovo one-man show di Enrico Brignano aggiunge un’imperdibile data all’Arena di Verona confermato per il 15 settembre 2021.

La capienza dell’Arena di Verona è stata ricalcolata in base alle normative vigenti e nel rispetto della sicurezza di tutti. Tutti i posti verranno riassegnati secondo il criterio di distanziamento previsto dalle direttive ufficiali e i settori verranno rinominati in base alle linee guida e ai protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Come precedentemente annunciato, i biglietti rimangono validi per le nuove date. Coloro quindi che hanno acquistato il titolo d’ingresso, e intendono riutilizzarlo per partecipare agli eventi confermati, dovranno effettuare la procedura di registrazione sul sito www.clappit.com entro le ore 13 di venerdì 4 giugno 2021.

Grande successo di pubblico per “Un’ora sola vi vorrei”, il nuovo one-man show di Enrico Brignano che, dopo aver attraversato l’Italia in lungo e in largo, tornerà a calcare i palcoscenici delle principali città della penisola. Dopo i sold out di “Innamorato Perso”, che ha fatto ridere ed emozionare il pubblico italiano dei palazzetti, l’artista torna in scena con questo nuovo e imperdibile show che sfida e rincorre il tempo.

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. E la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?

