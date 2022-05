English summer camp: centro estivo per bambini di inlingua Verona

Sono aperte le iscrizioni! Scopri la proposta per il Summer Camp 2022. Un camp estivo immerso nel parco di Villa Guerrina a Montorio interamente in lingua inglese dal 13 giugno al 9 settembre!

Il Summer Camp è organizzato in moduli della durata di una settimana, per un totale di 11 settimane previo raggiungimento numero minimo di iscritti. Ogni giorno i bambini svolgono una lezione d’inglese strutturata secondo il metodo inlingua. L’insegnante li induce a comunicare nella forma più efficace, incentivando la capacità di apprendimento e di partecipazione. I corsi per bambini in particolare sono volti a suscitare interesse e curiosità verso l’inglese, che i bambini impareranno ad utilizzare fin da subito per comunicare con l’insegnante attraverso giochi e semplici frasi.

Lo scopo del Summer Camp è quello di stimolare i ragazzi all’apprendimento della lingua inglese affiancando alla lezione tradizionale una serie di attività ludiche e ricreative. In parallelo con la crescita delle capacità linguistiche, i ragazzi avranno modo di sperimentare l’importanza del gioco in team partecipando ad attività di gruppo, il tutto sotto la guida di docenti qualificati.

Summer Week 1: da lunedì 13 Giugno a venerdì 17 Giugno

Summer Week 2: da lunedì 20 Giugno a venerdì 24 Giugno

Summer Week 3: da lunedì 27 Giugno a venerdì 1 Luglio

Summer Week 4: da lunedì 4 Luglio a venerdì 8 Luglio

Summer Week 5: da lunedì 11 Luglio a venerdì 15 Luglio

Summer Week 6: da lunedì 18 Luglio a venerdì 22 Luglio

Summer Week 7: da lunedì 25 Luglio a venerdì 29 Luglio

Summer Week 8: da lunedì 1 Agosto a venerdì 5 Agosto

Summer Week 9: da lunedì 22 Agosto a venerdì 26 Agosto

Summer Week 10: da lunedì 29 Agosto a venerdì 2 Settembre

Summer Week 11: da lunedì 5 Settembre a venerdì 9 Settembre

Giornata Intera lunedì-venerdì 9 - 16.30 (docenti disponibili in loco dalle 8). Mezza Giornata per i bambini dai 3 ai 6 anni lunedì-venerdì 9 – 13.30 (comprensiva di pranzo, docenti disponibili in loco dalle 8) *iscrizioni da un minimo di una settimana, la settimana si attiva previo raggiungimento numero minimo iscritti.

LA QUOTA SETTIMANALE COMPRENDE:

Attività all’aperto, piscina*, tennis*, giochi (charades, handball, go fish, volleyball, frisbee, arts & crafts)

Attività in inglese e materiale didattico inlingua

Corso di inglese con certificato di partecipazione

Pranzo e merende (metà mattina / pomeriggio)

Assicurazione

La piscina e il corso di tennis sono previste solo per i bambini dai 6 anni compiuti

Informazioni e contatti

LOCATION: Parco con piscina Villa Guerrina, in via Guerrina a Montorio. Per informazioni e iscrizioni chiamare il nostro ufficio: tel. 045 596560 / 045 8011999, oppure scrivi a segreteria@inlinguaverona.it.