"Emozioni serali", una passeggiata alla scoperta del quartiere San Pancrazio

Prendete una serata di luna piena, in un ambiente ancora selvaggio. Chiudete gli occhi e accompagnati dallo sciabordio dell'acqua tornate al passato. Ascoltate i lamenti degli appestati e le preghiere dei disperati. Fatevi suggestionare da Storia, curiosità, architettura e qualche strano personaggio. Godetevi una sosta per una performance in un luogo magico... ed ecco spiegata l'uscita esperienziale che vi proponiamo per il 25 giugno 2021.

Passeggiata di 5 km nel quartiere che non ti aspetti, San Pancrazio.

Durata: 2 ore

Durante l'evento verranno utilizzate radio con auricolare.

Obbligo munirsi di torcia.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it oppure whatsapp 339 8717091 o 329 3123991.

Web: https://www.facebook.com/ippogrifoguide.

