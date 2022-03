"Emozioni in rosa", a San Giovanni Lupatoto la rassegna tutta al femminile

È stata presentata martedì 1 marzo nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la quinta edizione di “Emozioni in rosa”, la rassegna culturale al femminile in programma a San Giovanni Lupatoto dall’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, al 15 maggio. Sono intervenuti: il Sindaco di San Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello, l’Assessore alle Pari Opportunità, Debora Lerin, Pamela Tosi per la Commissione Pari Opportunità, Elisa Sambugaro per il Telefono Rosa, Manuela Rizzi per l’associazione ‘Il lato positivo’ e l’imprenditrice Alessandra Broggiato.

La rassegna proporrà oltre 20 eventi: spettacoli, incontri, conferenze e iniziative sportive. Tra gli ospiti, il 18 marzo alle 20.30 all’auditorium delle scuole Marconi, la criminologa Roberta Bruzzone; alla stessa ora, il 31 marzo al cinema Astra, la conduttrice televisiva Tessa Gelisio; ancora alle Marconi, il primo aprile, lo scrittore Enrico Galiano e il 7 l’astrofisico e divulgatore Luca Perri. Infine, l’autore veronese Matteo Bussola incontrerà il pubblico a Casa Novarini il 22 aprile alle 20.30.

Tra gli appuntamenti più attesi, l’11 marzo alle 20,30 al teatro Astra, l’incontro promosso dalla fondazione EMA e Pesciolinorosso, dove verrà portata la testimonianza di un padre che ha perso il figlio, una storia vera contro le dipendenze. Tante le iniziative parallele, come il mercatino dedicato all’artigianato femminile allestito in piazza Umberto I la mattina del 20 marzo. Tra i temi trattati dalle numerose associazioni che aderiscono alla rassegna, e tra queste il Telefono Rosa, rispetto, benessere, salute e genitorialità. Novità assoluta di quest’anno sarà l’incontro del 9 aprile alle 17 al Centro Culturale di piazza Umberto I promosso dall’associazione ‘DEA - donne che ammiro’ dove si parlerà di imprenditoria femminile e PNRR.

La rassegna si concluderà il 15 maggio con la corsa non competitiva ‘Donne in gamba’, organizzata in collaborazione con Atletica Lupatotina, che quest’anno ospiterà Anna Barbaro, medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Tokyo. Anche in questa edizione, una parte del ricavato delle iscrizioni alla corsa verrà donato ad Andos (Associazione nazionale donne operate al seno).

«È significativo ripartire con questi eventi con l’arrivo della primavera ed è significativo che si riparta dalle donne – ha sottolineato il Sindaco Gastaldello –. Questa rassegna permette di mettere in mostra, dentro e fuori la nostra comunità, le competenze e le capacità di tante nostre concittadine, un patrimonio da riconoscere e far emergere. Il calendario ha il merito di mettere in equilibrio momenti di intrattenimento, grandi ospiti e appuntamenti su temi che richiedono una profonda riflessione».

«La rassegna – ha affermato l’Assessore Lerin – è vissuta, quest’anno in particolare, proprio come una ripresa, per assecondare la volontà di voler uscire e riprendersi alcuni momenti per partecipare attivamente alla comunità dopo un lungo periodo di divieti. Le numerose proposte hanno proprio l’obiettivo di fornire maggiori punti di interesse con tematiche sempre attuali».

Emozioni in Rosa è organizzata dal Comune, con la collaborazione della Commissione pari opportunità e il patrocinio di Provincia e Regione. Qui il programma completo: https://bit.ly/3vwKKkz.