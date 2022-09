Sonorità jazz, swing e soul al Teatro Romano nel concerto benefico "Emozioni in musica"

Biglietti a 10 euro per la gradinata e 25 euro per la platea

L'appuntamento è per sabato 24 settembre alle 21, quando andrà in scena al Teatro Romano il concerto benefico "Emozioni in Musica". Uno spettacolo musicale dalle sonorità jazz, swing e soul, realizzato per sostenere le attività dell’associazione Genitori Bambini Down - Agbd.

Sul palco trentacinque musicisti, accompagnati dalle coreografie della scuola di danza Blue Energy Rock.

Presentatore della serata Giorgio Gnugnoli, conosciuto come dj George G, che guiderà il pubblico tra i brani che hanno segnato la storia della musica, interpretati dalle big band Jazz Set Orchestra e Allegra Group.

Presenti anche i vocalisti Stephanie Ocean Ghizzoni, Daisy Benedini e Stefano Fusco, oltre alla violoncellista Elisabetta Brombin.

L’evento a scopo benefico è patrocinato dall’assessorato alla cultura del Comune di Verona e dall’associazione Musica Viva. Il costo del biglietto è di 10 euro per la gradinata e 25 euro per la platea.

Prevendita online su www.boxofficelive.it o contattando Box Office al numero 045 8011154.