"Emozioni in Musica": evento benefico per l'Associazione genitori bambini down

Finalmente, dopo due rinvii per Covid e maltempo dell’evento previsto al Teatro Romano in agosto e poi in settembre, venerdì sera alle 21 il Teatro Camploy ospiterà la terza edizione del concerto benefico "Emozioni in Musica" per Agbd, Associazione genitori bambini down, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Verona e l’organizzazione di Musica Viva.

La serata sarà ricca di talenti come i vocalist Stephanie Ocean Ghizzoni, Daisy Benedini e Stefano Fusco, la violoncellista Elisabetta Brombin, la big band Jazzset Orchestra di 18 elementi diretta da Gilberto Merli, i ballerini della scuola Good Morning Swing di Padova.

La musica parte dallo swing di Glenn Miller, a Frank Sinatra, Gene Kelly, Ella Fitzgerald, passando dal revival dei Creedence, al soul di Otis Redding, Aretha Franklin ed Etta James, per giungere fino a Prince. Una bella cavalcata musicale arricchita dalle coreografie create per l’occasione.