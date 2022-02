Il pianista e compositore americano Emmet Cohen in concerto al Teatro Ristori

Martedì 22 febbraio alle ore 20 tornano gli appuntamenti della rassegna Jazz del Teatro Ristori. Ospiti il poliedrico pianista e compositore americano, autorevole rappresentante della nouvelle vague del jazz contemporaneo, Emmet Cohen, accompagnato dalla splendida voce di una delle cantanti jazz più acclamate di oggi, Samara Joy, vincitrice del Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition del 2019.

EMMET COHEN - Il poliedrico pianista e compositore jazz americano Emmet Cohen è emerso come una delle figure chiave della sua generazione nella musica e nelle arti correlate. Un prodigio riconosciuto, Cohen ha iniziato lo studio del pianoforte con il metodo Suzuki all’età di tre anni e il suo modo di suonare è diventato rapidamente una fusione matura di musicalità, tecnica e concetto. Possiede una tecnica fluida, un’ampia e innovativa gamma di tonalità e un vasto repertorio.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: https://www.facebook.com/www.teatroristori.org.

Per l’accesso al teatro è richiesto come da normativa in vigore di esibire il cosiddetto “green pass rafforzato” e di indossare la mascherina Ffp2 per tutta la durata dell’evento.