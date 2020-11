"Lazise tra le pagine", ospite la dj Ema Stokholma che presenta "Per il mio bene"

Tornano gli appuntamenti di "Lazise tra le pagine" in versione covid free, ovvero in streaming. Ema Stokholma, amata dj, voce di Back2Back su Rai Radio2 (insieme a Gino Castaldo), impegnata nella ricerca di nuovi talenti con Amadeus in AmaSanremo, inaugura il 28 novembre alle ore 20 "Lazise tra le pagine", rassegna di incontri per chi ama la letteratura e non solo. Cinque appuntamenti che toccano molteplici e diversificate tematiche, specchio della società contemporanea, di grande attualità.

La rassegna è stata in parte interrotta questa primavera a causa dell’emergenza sanitaria in corso, viene riproposta dal 28 novembre attraverso cinque dirette streaming sulla pagina Facebook di Fondazione Aida e sul canale Youtube del Comune di Lazise. È il risultato di un lavoro a più mani, un sodalizio tra Comune di Lazise, Fondazione Aida, che da anni si occupa di promozione alla lettura per bambini e adulti, e Acqua Natura e Cultura, società di servizi turistici che con la fondazione scaligera ha in gestione per tre anni la biblioteca.

Ema Stokholma guidata da Giulio Brusati si racconta in Per il mio bene e svela il suo passato, quando il suo nome era ancora quello di Morwenn Moguerou. Segnata da un’infanzia molto difficile, l’autrice parla del tortuoso cammino che l’ha portata a diventare Ema, in cui la musica ha avuto il ruolo fondamentale di proteggerla.

Seguirà a Ema, il 29 novembre alle ore 20.30, l’incontro con Sara Rattaro che presenterà Sul filo dell’acqua, mentre il 2 dicembre sarà la volta di Gigi Riva in Non dire addio ai sogni, una storia di formazione picaresca e toccante, che racconta con vivida limpidezza una nuova, terribile forma di tratta degli schiavi. Entrambi questi incontri sono moderati da Federico Bonati.

Il 3 dicembre Davide Giacalone guidato da Serena Dei presenterà Addio mascherine, una riflessione sugli aspetti positivi e negativi della pandemia, e non solo. Il 4 dicembre Daniela Lucangeli con Valentina Burati daranno voce a A mente accesa. Crescere e far crescere, un libro guida scritto da una scienziata che da anni si occupa di studiare e trovare soluzioni efficaci per supportare lo sviluppo dei bambini in difficoltà.

Informazioni e contatti

Fondazione Aida tel. 045/8001471

- fondazione@fondazioneaida.it

- https://www.fondazioneaida.it/

Ph. Ema Stokholma - Credit Courtesy of Valeria Mottaran