Elvis The King, viaggio in musica al Teatro Salieri per raccontare il re del rock and roll

Elvis the King, un imperdibile spettacolo che racconta la storia di un mito senza tempo. Un viaggio straordinario attraverso la musica e le canzoni di Elvis Presley. La sua vita, i successi, gli amori, la celebrità e la discesa all’inferno raccontati nell’immaginario testo del giornalista Claudio Salvi attraverso gli occhi di un devotissimo fan che ha unito il suo destino e la sua stessa esistenza a quella del leggendario cantante.

Un emozionate percorso di musica, parole e immagini che avrà per protagonisti la straordinaria voce di Nicola Congiu che sarà accompagnato dai Black Ball Boogie: Manuel Goretti (piano, organo Hammond e voce); Luciano Amaro (basso e voce); Filippo Lambertucci (batteria e voce). Sul palco ci sarà un altro straordinario interprete: l’attore Giuseppe Esposto che avrà il compito di accompagnare il pubblico in questo viaggio attraverso il tempo.

Testi e regia dello spettacolo (una produzione Imarts e Fonoprint), con il coordinamento di Francesco Fabbri sono firmati dallo stesso Claudio Salvi.

Nello spettacolo le canzoni più famose di Elvis: da Love me tender a Burning Love; da Always all my minds a All shock up; da Dont be cruel a Jaillhouse rock e Money Honey; da Stock on you a Viva Las Vegas; da Can’t Help falling in love a Hiount Dog e Blues Sad shoes; da Souspicious mind a Unchain Melody e tante altre.

Lo spettacolo, andato in scena con la data zero il 23 febbraio al Teatro Corallo di Bardolino e in prima nazionale al Teatro Sociale di Piangipane sarà presentato a cura dell’associazione Amici di Don Walter e con il patrocinio della città di Legnago, mercoledì 31 maggio alle 21 al Teatro Salieri di Legnago.

Prenotazioni e info: 328-1489895 - 324-0930775 - 346-6616089