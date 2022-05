 Fucina Machiavelli presenta Elvira Caobelli in concerto

Venerdì 13 maggio alle 21 la rassegna DARK SIDE – l’altra musica in Fucina, che porta sul palco di via Madonna del Terraglio le migliori band del territorio, ospiterà Elvira Caobelli, cantautrice veronese classe 1992. Elvira scrive brani dal sapore rock e soul; di sé stessa dice che la cosa a cui tiene maggiormente e? riuscire a far emozionare il pubblico e creare un legame empatico molto forte. Questo desiderio trova riscontro nella vulnerabilità dei brani, che mettono a nudo i suoi pensieri piu? profondi.

Nel 2020 esce il suo primo album solista “Come una Palla di Cannone” scritto a quattro mani con Veronica Marchi, sotto l’etichetta discografica Maieutica Dischi. Il disco sarà protagonista del concerto di venerdì, che Elvira eseguirà per la prima volta live in full band. Arricchirà ulteriormente la serata la presenza della cantautrice bolognese Alice Sacchi, che aprirà il concerto in duo con Ludovico Banali.

Informazioni e contatti

Biglietti:

Biglietto unico 3 euro.

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/elvira/.