Elisa e Dardust in concerto all'Arena di Verona: "An Intimate Arena – Two nights only"

Appuntamento da non perdere il 3 e 4 giugno 2023 all'Arena di Verona per il doppio concerto di Elisa "An Intimate Arena – Two nights only".

Elisa tornerà live sul palco areniano con Dardust per due concerti-evento dal titolo "An Intimate Arena – Two nights only" che si svolgeranno all’Arena di Verona per due date: il 3 e 4 giugno 2023.

Come si può intuire dal titolo e dalla location scelta per l'occasione, tutto fa pensare che l'intimità sarà ancora la cifra principale dei due concerti all'Arena, con arrangiamenti acustici e d'orchestra. Anche la presenza di Dardust sul palcoscenico sembra confermare questa ipotesi.

Informazioni e contatti: https://www.friendsandpartners.it