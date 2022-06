"Ci vuole orecchio", Elio in concerto al Teatro Romano

Giovedì 23 giugno alle ore 21 appuntamento al Teatro Romano di Verona con "Elio. Ci vuole orecchio", la messa in scena di un varietà giocoso e spensierato. È uno sberleffo che un po’ strizza l’occhio al teatro canzone di Giorgio Gaber e alla poetica di Dario Fo, per portare la milanesità dell’indimenticabile “poetastro” Jannacci in giro per lo Stivale, intrattenendo e divertendo in poco più di un’ora che scorre serrata.

Canzoni e storie si susseguono una dopo l’altra spaziando tra il nonsense e la storiella da bar, tra l’assurdo e l’amore agrodolce urbano, tra calembour linguistici e gag da varietà brillante.

Informazioni e contatti

Web: https://www.spettacoloverona.it/eventi/evento/elio/