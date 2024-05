Educare Insieme: laboratori teatrali e digitali gratuiti per le scuole di Verona

Siamo entusiasti di presentare "Educare Insieme", un'iniziativa di laboratori teatrali gratuiti rivolta ai giovani studenti di Verona e provincia, promossa da Casa Shakespeare e sostenuta dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Questo progetto offre un'opportunità unica e completamente gratuita ai giovani di immergersi nel mondo del teatro, esplorando e sviluppando le loro abilità artistiche e creative, e si impegna anche a contrastare la povertà educativa, le disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-19.

Obiettivo: Il progetto mira a fornire ai giovani una realtà progettuale a Verona per imparare le basi della recitazione, della regia, della scenografia e della produzione teatrale sotto la guida di professionisti esperti del settore. Attraverso un approccio esperienziale, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare il loro potenziale creativo e di collaborare in team per realizzare spettacoli teatrali di alta qualità.

LABORATORI IN LINGUA INGLESE E ITALIANO - DA OTTOBRE 2024 AD APRILE 2025 - ORE RICONOSCIUTE IN P.C.T.O.

"Educare Insieme" promuove iniziative educative e ludiche sperimentali e innovative, progettate per favorire l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, sostenendo il benessere psico-fisico, l'apprendimento e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, soprattutto di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio e vulnerabilità. Il progetto mira a creare una "comunità educante" che incoraggia la cittadinanza attiva, la non-discriminazione, il dialogo intergenerazionale, e la consapevolezza ambientale e di sani stili di vita.

Giulietta e Romeo Re Life: Questo progetto include quattro laboratori teatrali in presenza dedicati a 100 alunni di Verona e provincia, che culmineranno nella messa in scena dello spettacolo itinerante "Giulietta e Romeo Re Life". I laboratori sono rivolti agli istituti scolastici di Verona e provincia e offrono agli studenti l'esperienza di immergersi nella storia di Shakespeare, creando spettacoli teatrali all'interno di suggestive location della città.

Streaming Drama: Sei laboratori online, della durata di tre mesi, coinvolgeranno 120 studenti di Verona e provincia nello sviluppo di competenze digitali e nell'uso consapevole dei social network. Attraverso un approccio blended learning, i partecipanti saranno protagonisti di uno spettacolo finale in streaming, in cui rivestiranno diversi ruoli teatrali, come attori, drammaturghi, scenografi, costumisti e tecnici delle luci.

Shakespeare Interactive Museum: Un'esperienza unica e immersiva attende circa 750 ragazzi al Shakespeare Interactive Museum. Questo progetto è rivolto agli istituti scolastici di Verona e provincia e offre ai giovani un percorso didattico basato su tecnologie avanzate e gaming, per conoscere Shakespeare e i suoi personaggi in un contesto interattivo. Inoltre, i ragazzi potranno godere di una live performance in lingua inglese dell'anima di Giulietta, interpretata da un'attrice professionista di Casa Shakespeare.

Come partecipare

Le disponibilità sono limitate, quindi per garantirsi la partecipazione è necessaria una prenotazione. È un’opportunità unica per coinvolgere i giovani in esperienze educative e creative. Per ulteriori dettagli è disponibile la mail info@casashakespeare.it. Visualizza il link https://casashakespeare.it/educare-insieme/ e in seguito alla compilazione del modulo si riceve la presentazione ufficiale e si verrà contattati a breve dal nostro team dedicato. La richiesta di prenotazione ha validità di priorità.

"Educare Insieme" rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani studenti di Verona e provincia di conoscere e apprezzare il mondo del teatro, la cultura della loro città e l'importanza delle opere di Shakespeare. Unisciti a noi per un viaggio indimenticabile nel cuore della tradizione teatrale!

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, visita https://casashakespeare.it