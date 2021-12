Aspettando il nuovo spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli con set virtuale in 3D torna "Edipo Re in Virtual Reality"

Mentre sabato 18 dicembre 2021 replicherà "Edipo Re in Virtual Reality", il loro primo spettacolo in realtà virtuale e uno tra i primi di questo genere in Italia, per la giovane realtà veronese è già tempo di lavorare ad una nuova produzione che unisce teatro e tecnologia, grazie alla vittoria di un importante bando nazionale: «Non possiamo ancora fornire dettagli” spiega la direttrice artistica Sara Meneghetti “perché la notizia è stata data soltanto ai vincitori e i risultati non sono ancora stati pubblicati ufficialmente. Ma la vincita di questo bando ci permetterà di realizzare un sogno ancora più ambizioso dell’Edipo Re: un’opera teatrale in realtà aumentata trasmessa live».

Partner del progetto sarà la start up Ximula, un’altra eccellenza del nostro territorio, specializzata in realtà virtuale e già a fianco di Fucina Machiavelli per realizzare tecnicamente Edipo Re in VR. Anche quest’ultimo era nato grazie alla vittoria di un bando, in questo caso di Siae e Ministero della Cultura, e aveva debuttato lo scorso maggio, dopo due anni di lavoro. Si tratta di uno spettacolo in cui l’immortale tragedia di Sofocle è stata riscritta per essere vissuta in realtà virtuale. Una volta indossato il visore, infatti, lo spettatore si trova all’interno della storia, è libero di muoversi nelle suggestive ambientazioni e, con il suo sguardo e i suoi spostamenti, dà avvio alle scene, recitate da reali attori in un set virtuale in 3D.

Sabato, nel Teatro di via Madonna del Terraglio 10, sarà possibile provare quest’esperienza teatrale unica dalle 15 alle 22, su prenotazione tramite il sito www.virtual-theatre.com.

Informazioni e contatti

Edipo Re in Virtual Reality

Sabato 18 dicembre

Dalle 15 alle 22 su prenotazione

Teatro Fucina Culturale Machiavelli

via Madonna del Terraglio 10, Verona

Biglietti:

Biglietto Intero 14 euro

Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 12 euro

Per accedere allo spettacolo è obbligatorio l’acquisto preventivo del biglietto al link https://www.virtual-theatre.com/calendario-eventi.