Al teatro di Fucina Culturale Machiavelli torna "Edipo Re in Virtual Reality"

Sabato 28 maggio ultima replica di Edipo Re in Virtual Reality, lo spettacolo d’avanguardia realizzato da Fucina Machiavelli insieme alla start-up tecnologica Ximula. Le due realtà veronesi hanno unito le forze per realizzare un’esperienza teatrale unica, dove il teatro greco incontra la realtà virtuale; un esperimento così riuscito da ottenere il sostegno del Ministero della Cultura e della Siae.

Nello spettacolo, l’immortale tragedia di Sofocle è stata riscritta dalla regista Sara Meneghetti per essere vissuta in realtà virtuale. Una volta indossato il visore lo spettatore si trova così all’interno della storia, è libero di muoversi nelle suggestive ambientazioni e, con il suo sguardo e i suoi spostamenti, dà avvio alle scene della storia, recitate da reali attori in un set virtuale in 3D.

La storia, che si dipana cronologicamente all’inverso, è strutturata come un giallo; sarà Edipo, come un detective privato, a dover recuperare gli indizi per capire le origini della sua sciagura.

Sabato 28 dalle 15 alle 22, nel Teatro Fucina Culturale Machiavelli di via Madonna del Terraglio 10, sarà possibile immergersi in quest’avventura, della durata di 20’ per ciascuno; è necessario prenotare anticipatamente il proprio slot, tramite il sito www.virtual-theatre.com.

Biglietto Intero 14 euro

Biglietto Ridotto (under 30, over 70) 12 euro

Per accedere allo spettacolo è obbligatorio l’acquisto preventivo del biglietto al link: https://www.virtual-theatre.com/calendario-eventi