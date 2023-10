A Eataly tutti i segreti della cucina siciliana con Giusi Battaglia

Eataly Verona abbraccia e divulga gli autentici sapori del Sud. Non stavolta sulla tavola imbandita, ma attraverso le pagine di un nuovo, gustoso ricettario. È quello scritto da Giusi Battaglia: palermitana doc, volto amato di Food Network (tv del gruppo Warner Bros. Discovery) e, non da ultimo, autrice de «Le ricette della mia vita: dalla cucina siciliana a quella di casa mia» (Cairo Editore, 2023).

Il libro sarà presentato sabato 21 ottobre, alle 18, nello store di via Santa Teresa 12. Giusi Battaglia, fiera ambasciatrice della cucina mediterranea, racconterà a viva voce il suo profondo amore per il cibo e la cucina, e il suo percorso personale per sposare, ai fornelli, le leccornie tradizionali della sua regione – come le arancine di ricotta, il pane fritto alla messinese, il polpettone alla siciliana – con le prelibatezze della sua quotidianità, fatta di ricette semplici e facili da portare in tavola, per la gioia di familiari e amici, ma adatte anche ai palati più esigenti. Qualche esempio? Bruschette salsiccia e stracchino, mini toast di zucchine, frittata di pasta alla napoletana… Un ricco e delizioso repertorio, dagli antipasti ai dolci, custodito nelle 256 pagine del volume, per arricchire la propria routine culinaria con sapori e colori nuovi.

Il libro, il terzo delle fortunate pubblicazioni di Giusi Battaglia – «Giusina in cucina. La Sicilia è servita» (2021) e «Viaggio in Sicilia» (2022), sempre edite da Cairo – racchiude anche una piccola guida sulle preparazioni di base. Crema di ricotta o di latte? Frolla per le crostate e i biscotti? Impasto per pizza, focaccia o brioche? Queste pagine ne svelano tutti i segreti, senza doversi perdere in estenuanti ricerche online. Via, dunque, all’esplorazione del gusto: buona lettura e buon appetito!

L’evento è gratuito e fino a esaurimento posti, ma è necessario prenotarsi sul sito di Eataly, cliccando sul link www.eataly.net/it_it/ negozi/verona/news/ presentazione-libro-giusi- battaglia-verona.