Nel centro congressi di Eataly Art House, Gino Cecchettin presente "Cara Giulia"

Lunedì 20 maggio, alle 19, Earth Foundation ospiterà Gino Cecchettin che presenterà il suo libro "Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia" edito da Rizzoli e scritto con Marco Franzoso.

Gino Cecchettin, travolto dal dolore piu? atroce che un padre possa sopportare, sceglie di non stare in silenzio, si interroga sugli esiti piu? efferati di una cultura patriarcale che ancora ci riguarda e trova le parole per ricordare chi era sua figlia e cosa ha imparato da lei. In questa lunga lettera scritta insieme a Marco Franzoso, Gino ripercorre la sua storia di padre, i giorni della gioia e quelli del dolore.

Ci esorta ad ascoltare le giovani e i giovani del nostro Paese e ad aiutarli a contrastare ogni forma di violenza di genere, insieme.

Questo libro e? parte di un progetto piu? ampio a sostegno delle vittime di violenza di genere.

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria.

L’evento si svolgerà nel centro congressi di Eataly Art House, Via Santa Teresa 12.