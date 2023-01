Duopuntozero, un jukebox umano a richiesta sabato sera alla Vecchia Rama

Duopuntozero, no, non è un errore di battitura, ma è un progetto musicale di Marco Meschino (piano) e Paola Arena (voce), che si propone come un vero jukebox umano che risponde alle richieste del pubblico sabato 21 gennaio alle 21 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Il duo è infatti in grado di eseguire piú di 500 canzoni tra classici italiani e stranieri e brani pop rock in versione acustica con piano e voce, colonna sonora ideale per le serate musicali.

«Paola e Marco rappresentano una novità per la nostra associazione», spiega la presidente di Musica Viva Verona, Daniela «Dada» Benedini, che garantisce sulla qualità degli artisti e sul coinvolgimento del pubblico. «La possibilità di richiedere le canzoni o gli artisti preferiti e di essere spesso esauditi, rende saldo il legame tra palco e pubblico con questo duo di piano-discobar», conclude l’organizzatrice. Il repertorio comprende brani di Sade, Mina, Etta James, Tina Turner, ma anche classici evergreen, passando per Sting, Journey, U2, fino alla dance anni ‘80 e ‘90 ed alle hit piú recenti.

Per prenotare telefono 333 2051319.