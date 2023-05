Visita guidata a Verona: "Duomo, la madre di tutte le chiese"

Almeno cinque chiese, in parte sovrapposte, in parte collegate da porticati. Al suo interno il più antico edificio di culto cristiano a Verona, al suo esterno l’ultimo progetto del Sanmicheli. Al suo interno l’unico capolavoro di Tiziano a Verona, al suo esterno la più antica biblioteca del mondo. Il chiostro, forse il più spettacolare della città, cela un enorme mosaico romano. Sorge sui resti degli impianti termali romani e custodisce la pietra tombale dell’unico Papa morto a Verona. Un Papa che nel suo breve regno scrisse pagine fondamentali del Cristianesimo. Ma, all’esterno, gli occhi del demonio raffigurati nella pietra, scrutano chi entra.

Il Duomo di Verona è dedicato alla Madre della Chiesa, Maria, e in quanto cattedrale è la chiesa madre di tutte le altre della diocesi. Solenne e antico, le sue fondamenta risalgono a quando la capitale religiosa del nord-est era il Patriarcato di Aquileia e Venezia era ancora un villaggio tra le paludi. Una storia affascinante che si intreccia con quella città e con la vita di tanti artisti veronesi che per secoli hanno lavorato negli innumerevoli cantieri che hanno ampliato e ricostruito il complesso, fino a portarlo all’aspetto che ha oggi.

