Due punto Zero, un duo per cantare e ballare alla Vecchia Rama

Daniela “Dada” Benedini, presidente dell’associazione benefica Musica Viva Verona, ha organizzato un venerdì sera all’insegna dell’allegria e della socializzazione alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Dalle 21.15 va in scena il Due punto Zero, ovvero Anna (voce) e Claudio (piano e chitarra) live music, un duo in grado di spaziare indifferentemente dai Bee Gees de “La febbre del sabato sera” a Michael Jackson, alla dance music ed ai successi italiani.

La liaison che accomuna tutto il repertorio dei due artisti é lo stimolo a ballare e a divertirsi tutti assieme. La voce di Anna Brunelli é duttile e sicura, abituata a condurre vaste platee nel percorso del puro divertimento tra bella gente. Infatti, il motto del duo é “Let’s sing, let’s dance!”, cantiamo e balliamo! Ed il loro scopo é sempre stato raggiunto.