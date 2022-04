Verona Beat: Dragon Fly in concerto al ristorante Rio del Berfis

È una libellula musicale che rientra nel circuito di Verona Beat 2022, quella dei Dragon Fly, protagonisti del sabato sera beat (9 aprile) alle 20.15 al ristorante Rio del Berfis in Zai. Con una cena elegante condita di musica e divertimento, il promoter Giò Zampieri vuole accontentare tutti gli amanti degli anni Sessanta e Settanta.

La band dei Dragon Fly ha un repertorio tipico degli specialisti del revival, con canzoni di Orme, Dik Dik, Equipe 84, Camaleonti, Giganti, Ribelli e molto altro. La formazione: Alberto Martelletto (tastiere), Andrea Gotti (voce), Mario Ferretto (chitarra), Luigi Verzin (basso) e Gianni Bolla (batteria). I due leader sono: Alberto, che è stato sindaco di Colognola, e che ha affiancato la sua vecchia passione per la musica a quella per la politica; Andrea è la voce del gruppo. Ha militato in molte formazioni e dicono che sia come il vino, che migliora con l’età. Mario, Luigi e Gianni sono vecchi lupi beat che si divertono ancora come ragazzini quando salgono su un palco.

Informazioni e contatti

Per prenotare, telefonare a Giò al 348 6621113.

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.