Dragon Fly in concerto pensando a Lucio Battisti

Con un giorno di ritardo sul 29 settembre reso celebre dalla canzone di Lucio Battisti, venerdì 30 settembre alle 20, i Dragon Fly con la nuova formazione dedicano una serata al genio di Battisti a Corte Cavalli in via Sammicheli 35 a Cogollo di Tregnago. Mogol scelse questa data pensando alla sua prima moglie, Serenella, nata proprio il 29 settembre. In maniera molto esplicita, nel brano si parla di un tradimento: «Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sottobraccio a lei, stretto come se non ci fosse che lei».

Il repertorio abituale del quintetto creato nel 2018 dal cantante Andrea Gotti, frontman del gruppo, con Alberto Martelletto alle tastiere, Mario Ferretto alla chitarra ed i nuovi inserimenti di Gianni Bolla alla batteria e Paolo Grigolato al basso, punta sugli anni Sessanta e Settanta. In quest’occasione le canzoni di Battisti faranno da linee guida alla colonna sonora della serata tra Pooh, Dik Dik, Orme e molto altro.

Gotti ha scoperto le sue doti di singer tardi, ma ce l’ha messa tutta per recuperare il tempo perduto ed oggi la sua timbrica personale lo rende riconoscibile e ne sottolinea la malleabilità vocale. Martelletto era sindaco di Colognola ai Colli, ha sempre avuto passione per la musica ed ora che é in pensione può felicemente suonare il suo organo Hammond a tempo pieno. Bolla proviene dalla storica zeviana Devius Band. Ferretto è un esperto chitarrista di Soave, che ha militato in diverse formazioni. Il nuovo bassista Grigolato è stato per tanti anni un componente dei Fase Rem di Ennio Ottofaro, cover band dei Dire Straits.

Per prenotare telefonare allo 045 7808213 o allo 045 6152191.