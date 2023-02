Andrea Gotti con i Dragon Fly in concerto al Blue Moon

Dopo aver dovuto rinunciare a partecipare alle selezioni finali di "The Voice Senior 2023" su Rai 1 per tenere fede ai numerosi impegni precedentemente assunti come leader della sua band e come nonno con la sua famiglia, Andrea Gotti, cantante dei Dragon Fly, venerdì sera festeggerà cantando il "Vènardi Gnocolar" al Blue Moon in via Copernico 23D a Vago di Lavagno, dove tornerà con i Dragon Fly anche l’8 e il 17 marzo.

Il successo della band é indubbio, viste le tante richieste di concerti, tra cui spicca quella per la festa di San Valentino al Palariso di Isola della Scala. «Peccato non aver potuto provarci quest’anno a The Voice, perché penso che avrei avuto successo con il mio cavallo di battaglia “A chi”. Mi rifarò alla prossima edizione», commenta il vocalist veronese, che rivela: «Stiamo preparando un brano inedito scritto per me da Gianni Drudi (quello di “Fiky fiky”, ndr) con C.D. Gioia e A. Marchetti, che andremo a registrare a Rimini e uscirà in primavera. Inoltre, stiamo partecipando ad un contest televisivo locale, che sarà trasmesso a partire dalla seconda metà di febbraio».

Andrea Gotti è il frontman del gruppo, con Alberto Martelletto alle tastiere, Mario Ferretto alla chitarra ed i nuovi inserimenti di Gianni Bolla alla batteria e Paolo Grigolato al basso. Il repertorio comprende i successi italiani dagli anni Sessanta in poi. Martelletto era sindaco di Colognola ai Colli e suona il pianoforte e le tastiere da quando era ragazzo; Bolla proviene dalla storica formazione zeviana Devius Band; Ferretto è un esperto chitarrista di Soave, con numerose esperienze in diverse formazioni. Il nuovo bassista Grigolato è stato per tanti anni un componente dei Fase Rem di Ennio Ottofaro, cover band dei Dire Straits. La preparazione musicale, la disponibilità, il repertorio e la simpatia, fanno di questa formazione una delle piú richieste dagli appassionati di musica.