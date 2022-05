Verona Beat presenta il concerto dei Dragon Fly

Prezzo non disponibile

Si chiamano Dragon Fly, i protagonisti del sabato sera beat (14 maggio) alle 20.15 alla pizzeria ristorante Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. Il promoter di «Verona Beat», Giò Zampieri, dopo i Tornados, protagonisti degli anni Sessanta veronesi, mette in scena canzoni di Orme, Dik Dik, Equipe 84, Camaleonti, Giganti, Ribelli e molto altro. La formazione delle «Libellule»: Alberto Martelletto, (tastiere), Andrea Gotti (voce), Mario Ferretto (chitarra), Luigi Verzin (basso) e Gianni Bolla (batteria).

I due fondatori sono: Alberto, che è stato sindaco di Colognola, e che ha affiancato la sua vecchia passione per la musica a quella per la politica; Andrea, voce del gruppo. Ha militato in molte formazioni e affronta il palco con sicurezza. Mario, Luigi e Gianni sono esperti musicisti beat con un entusiasmo sempre vivo, quasi fanciullesco.

Informazioni e contatti

Per prenotare, telefonare a Giò al 348 6621113.

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.