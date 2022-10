Al Teatro comunale Dim lo spettacolo: "Dove vanno a finire i palloncini?" il 6 novembre 2022. Giochi di parole, messaggi educativi mai dogmatici, in un divertissement che non è mai fine a se stesso per bambini dai 3 ai 10 anni. I palloncini sono quelli che «sfuggono di mano ai bambini», come cantava Renato Rascel in una delle sue più poetiche canzoni dedicate al mondo dell’infanzia. Attore di teatro ma anche di tv e cinema, comico, cantautore e ballerino, Rascel è un grande uomo di spettacolo, salito alla ribalta nell’Italia degli Anni Cinquanta e Sessanta.

Lo spettacolo è inserito all'interno della stagione organizzata da Fondazione Aida e il Comune di Castelnuovo del Garda.

Web: https://dimteatrocomunale.it/.