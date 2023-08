A Legnago il concerto "Donne in musica"

Il 22 agosto presso Piazza Garibaldi a Legnago ore 21 si terrà il concerto spettacolo pop-rock "Donne in musica " del coro Damavoci Singers, diretto da Paola Mattiazzi. Un coro che ha vinto molti premi tra cui il prestigioso premio Callas come realtà nazionale e che per l'occasione presenterà un concerto omaggio a i più grandi nomi del pop rock internazionale (dai Queen a Michael Jackson) e ai grandi musical (da The Lion King a the Greatest Showman) e che vedrà sul palco 20 cantanti donne.

Un evento, ormai diventato un appuntamento estivo che ogni anno riempie la bellissima Piazza Garibaldi.

Locandina Donne in musica 2023