Al Teatro Camploy di Verona va in scena lo spettacolo "Una donna di spirito"

Sabato 5 febbraio 2022 alle ore 21 e domenica 6 febbraio alle ore 16.30, la compagnia Tabula Rasa presenta al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Una donna di spirito".

Autore: Compagnia Teatrale Tabula Rasa

Compagnia Teatrale Tabula Rasa Regia: Elena Modugno e Mirko Segalina

Elena Modugno e Mirko Segalina Genere: Commedia brillante

Una seduta spiritica iniziata per gioco, si trasforma in un incubo per la padrona di casa quando il suo primo amore si presenta in carne e ossa - anzi, in spirito. Tra improbabili medium, tavoli traballanti, sale, pepe e gelosie dell'altro mondo, Tabula Rasa vi invita ad una serata di "spiritoso" mistero!

Informazioni e contatti

TEATRO CAMPLOY - tel. 045 800 9549.

mail: teatrocamploy@comune.verona.it

Web: https://www.comune.verona.it.