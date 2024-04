La "Domenica della sostenibilità" arriva in Borgo Nuovo

Si svolge in Borgo Nuovo, nella terza circoscrizione, la domenica della sostenibilità del 21 aprile 2024. Questo evento si propone di promuovere un modo più ecologico di muoversi in città, contribuendo così a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. L'iniziativa offre anche l'opportunità di riscoprire gli spazi urbani sotto una luce nuova. Liberati dal traffico automobilistico, questi luoghi vengono resituiti ai residenti, diventando il teatro di esperienze di quartiere innovative e coinvolgenti.

Come nelle altre occasioni, la giornata vedrà la partecipazione di numerose associazioni, organizzazioni no-profit, aziende locali e artigiani, che proporranno una vasta gamma di eventi culturali, sportivi, di sensibilizzazione ambientale e sociale, oltre a promuovere l'attivismo civico. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare attivamente. Per garantire lo svolgimento delle attività previste, saranno applicate alcune restrizioni alla circolazione e sarà vietata la sosta lungo vai Archimede, Via Taormina, Piazza Dall'Oca Bianca e vie limitrofe

Info: https://www.comune.verona.it