Domenica al museo: laboratori didattici gratuiti per bambini  

Trascorri la tua domenica al museo. I musei civici di Verona vi aspettano con tante nuove proposte per trascorrere la domenica insieme.

Il programma

Domenica 8 gennaio

Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta

APPUNTAMENTO CON L'ARTE

Punto dopo punto, scopriamo come si realizza un affresco utilizzando l'antica tecnica dello spolvero.

Domenica 15 gennaio

Museo di Storia Naturale

RIMANERCI...DI STUCCO

Come si sono formati i fossili di Bolca? Sveliamo questo affascinante mistero e realizziamo il fossile di un antichissimo pesce!

Domenica 22 gennaio

Galleria d'Arte Moderna A. Forti, Palazzo della Ragione

FORME E COLORI DELLA NATURA

Che stupore la Natura! Con le sue molteplici forme e i suoi vivaci colori ci farà creare una straordinaria opera d'arte dallo stile...floreale!

Domenica 29 gennaio

Museo di Storia Naturale

ACQUA TERRA ARIA

Divertenti esperimenti ci guideranno a scoprire le proprietà degli elementi e in quali occasioni siamo abituati a sperimentarle nella vita di tutti i giorni!

Tutti gli appuntamenti si svolgono in due turni di un'ora:

1° turno: 15

2° turno: 16.15

Per bambini dai 6 agli 11 anni. Appuntamento gratuito con prenotazione consigliata. Le iscrizioni in loco saranno accettate in base alla disponibilità. Ingresso a pagamento secondo tariffe vigenti consultabili a questo link: https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=44573 (gratuito fino a 7 anni, 1 euro ridotto ragazzi 8-12 anni). Mentre i bambini sperimentano i genitori potranno visitare autonomamente il Museo. Posti limitati.