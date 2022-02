Musei e visite gratis, escursioni, bici, bus e monopattini: tutte le iniziative per la nuova domenica ecologica

Si svolge il 20 febbraio 2022 la nuova domenica ecologica nel Comune di Verona. I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale aderendo alle numerose iniziative culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale in programma.

Mobilità sostenibile

Anche il 20 febbraio è possibile viaggiare gratuitamente per tutta la giornata sui mezzi del trasporto pubblico locale. Vai al sito di ATV per consultare gli orari festivi.

Escursione in bici e visita alla mostra "Goodbye Glaciers"

L'associazione Fiab Verona Amici della Bicicletta, in collaborazione con il Comune di Verona, organizza un'escursione in bicicletta adatta alle famiglie per promuovere la mobilità sostenibile nei quartieri.

Programma:

8 km circa, adatto a tutti Percorso : partendo da Porta Palio si percorre la pista ciclabile del canale Camuzzoni fino a raggiungere il Chievo dove è possibile visitare gratuitamente Goodbye Glaciers , la mostra fotografica dedicata allo stato di salute dei nostri ghiacciai. Nel ritorno, deviando dalla pista del canale all’altezza di via Marin Faliero, si attraversa il quartiere Saval sulla nuova pista ciclabile che conduce in sicurezza fino a piazza San Zeno.

: partendo da Porta Palio si percorre la pista ciclabile del canale Camuzzoni fino a raggiungere il Chievo dove è possibile visitare gratuitamente , la mostra fotografica dedicata allo stato di salute dei nostri ghiacciai. Nel ritorno, deviando dalla pista del canale all’altezza di via Marin Faliero, si attraversa il quartiere Saval sulla nuova pista ciclabile che conduce in sicurezza fino a piazza San Zeno. Conclusione: piazza San Zeno ore 12.15 circa

Per partecipare è necessario iscriversi tramite mail a info@fiabverona.it entro sabato 19 febbraio sera indicando i nomi dei partecipanti (max 30 posti). Si ricorda che i minorenni devono essere accompagnati da una persona maggiorenne e che per l'ingresso alla mostra sono necessari mascherina e Green pass rafforzato a partire dai 12 anni.

Verona bike

Il 20 febbraio 2022 i cittadini possono usufruire delle seguenti agevolazioni di abbonamento al servizio di bike sharing comunale Verona Bike, gestito da Clear Channel, sia per le bici elettriche che tradizionali:

abbonamento giornaliero gratuito (tariffa oraria a pagamento), se sottoscritto durante la domenica ecologica. Ccodice di attivazione: CAMBIAREARIA2002

riduzione del 30% sull’abbonamento annuale (tariffa oraria a pagamento), se sottoscritto durante la domenica ecologica. Codice di attivazione: CAMBIAREARIAVR2002

I codici, utilizzabili solo da nuovi iscritti o da chi non ha un abbonamento attivo, devono essere inseriti in maiuscolo dagli utenti nel momento dell'iscrizione tramite l'App a Verona Bike. Hanno validità solo nella giornata del 20 febbraio 2022. Clicca qui per saperne di più.

Monopattini elettrici

Per contribuire alla sensibilizzazione sulla scelta dei mezzi di trasporto ecosostenibili sono attive alcune promozioni ad hoc per l'utilizzo dei monopattini elettrici. Durante la domenica ecologica è possibile utilizzare:

i monopattini elettrici Dott a un costo ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria

i monopattini elettrici BIT con uno sconto del 30% sulla corsa complessiva (sblocchi + minuti)

Il concorsone "Cambiarearia con MuoVERsi"

Alle ore 24 del 20 febbraio 2022 termina il secondo periodo di monitoraggio utile alla vincita dei premi messi in palio con il concorso "#cambiarearia con MuoVERsi" legato all’App ‘MuoVersi’.

Coloro che hanno totalizzano il maggior numero di Km muovendosi a piedi, in bicicletta, in monopattino o in autobus concorrono per vincere numerosi biglietti per entrare gratis in nei Musei Civici di Verona. Si ricorda che nelle domeniche ecologiche i punti sono raddoppiati. Leggi i dettagli.

Le iniziative culturali

A Castelvecchio una domenica mus-ecologica

I Musei Civici di Verona propongono tre visite guidate gratuite della durata di 1h al Museo di Castelvecchio pagando il solo costo del biglietto di ingresso negli orari: 11.30 | 15.00 | 16.30

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 di sabato 19 febbraio:

telefonando ai numeri: 045 8036353 – 045 597140 (lunedi-venerdì 9-13/14-16; sabato 9-13)

– (lunedi-venerdì 9-13/14-16; sabato 9-13) inviando una mail a: segreteriadidattica@comune.verona.it

Si ricorda che sono necessari il green pass rafforzato (super green pass) e la mascherina chirurgica a partire dai 12 anni. Clicca qui per maggiori informazioni.

Apertura straordinaria della mostra "Goodbye Glaciers"

"Goodbye Glaciers" è una mostra fotografica dedicata al ritiro dei ghiacciai avvenuto negli ultimi 160 anni a causa del cambiamento climatico, in particolare quelli presenti in Alto Adige e in Tirolo. L'esposizione è allestita nella sede della scuola ENGIM Veneto di Via Berardi, 9 loc. Chievo a Verona ed è visitabile gratuitamente con prenotazione obbligatoria nei seguenti orari: 11 - 13 e 14 - 16. Per prenotare la visita clicca qui. Per ulteriori informazioni visita il sito dedicato.

Si entra gratis al Children's Museum Verona

Tutti coloro che decidono di raggiungere il Museo lasciando la macchina al Parcheggio Verona Fiera, utilizzando la sharing mobility, i mezzi pubblici gratuiti o muovendosi a piedi possono usufruire dell'entrata gratuita al Children’s Museum Verona. Gli ingressi sono suddivisi in 4 turni da 1 ora e 45 minuti ciascuno, nei seguenti orari: 1° turno 9.15 - 11 | 2° turno 11.45 - 13.30 | 3° turno: 14.30 - 16.15 | 4° turno: 17.15 - 19. Si consiglia la prenotazione online, dove sono riportate le condizioni di adesione. Scopri la locandina oppure clicca qui per maggiori informazioni

Cittadinanza attiva Verona

Insieme all'associazione "Cittadinanza Attiva Verona", è possibile dedicarsi alle attività di pulizia e raccolta rifiuti che si svolgono dalle ore 10.00 alle ore 12.00 lungo la pista ciclopedonale di Viale Piave. Una bella occasione per tutte le persone che vogliono partecipare a questa camminata ecologica dedicata alla salvaguardia dell'ambiente cittadino. Il ritrovo è presso il distributore. Amia verona Spa fornisce il materiale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Scarica la locandina.

Plastic free

Il Gruppo Plastic Free Verona propone un evento di raccolta in collaborazione con la Settima circoscrizione. L’evento è adatto a volontari di tutte le età: ragazzi, adulti, genitori e nonni con bambini. L'appuntamento è alle 9.30 in Piazza del Popolo a San Michele Extra. Per partecipare è necessario iscriversi obbligatoriamente e gratuitamente al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/20-feb-verona/.

Scarica il volantino

Fiumeggiando

Grazie a "Fiumeggiando", progetto di sostenibilità ambientale legato all'acqua è possibile partecipare alla raccolta della plastica lungo alcuni tratti del fiume Adige. Il ritrovo è alle ore 10 alla sede di Canoa Club Verona, presso il Centro Bottagisio al Chievo, in via Perloso 14/a. "Fiumeggiando", progetto di sostenibilità ambientale legato all'acqua, è organizzato da Canoa Club Verona, insieme a Fondazione Cariverona, in collaborazione con Acque Veronesi, e con Assocarta, “Lignum” distretto del mobile di Verona e all’Associazione Veronauti