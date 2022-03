Il programma delle iniziative culturali a Verona in occasione della "Domenica ecologica"

Tutti gli appuntamenti culturali da non perdere a Verona il 13 marzo 2022 in occasione della nuova "Domenica ecologica":

Domenica ecologica Mus-ecologica al Museo di Castelvecchio

I Musei Civici di Verona propongono tre visite guidate gratuite della durata di 1h al Museo Archeologico al Teatro Romano pagando il solo costo del biglietto di ingresso negli orari: 11.30 - 15 - 16.30. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 di sabato 12 marzo, telefonando ai numeri: 045 8036353 – 045 597140 (lunedì-venerdì 9-13/14-16; sabato 9-13), inviando una mail a: segreteriadidattica@comune.verona.it/.

Ingresso gratuito al Children’s Museum Verona

Tutti coloro che decidono di raggiungere il Museo lasciando la macchina al Parcheggio Verona Fiera, utilizzando la sharing mobility, i mezzi pubblici gratuiti o muovendosi a piedi possono usufruire dell’entrata gratuita al Children’s Museum Verona

Gli ingressi sono suddivisi in 4 turni da 1 ora e 45 minuti ciascuno, nei seguenti orari: 1° turno: 9.15 - 11 | 2° turno: 11.45 - 13.30 | 3° turno: 14.30 - 16.15 | 4° turno: 17.15 - 19. Si consiglia la prenotazione online, dove sono riportate le condizioni di adesione.

Manifestazione “Donna, Dama, Dea”

All’interno della manifestazione, che si svolge dalle 11 alle 13 al parco S. Teresa di Borgo Roma, è possibile partecipare a “La collana che non ti aspetti”, laboratorio artigianale con materiale di riciclo, a cura di Genera - Lab. L’attività è gratuita, ma è richiesta la prenotazione telefonando allo 380 7689599. Nell’ambito dell’evento, promosso dall’associazione di volontariato Nuova Acropoli Verona, sono previste inoltre: la mostra didattica “Alla scoperta dell'universo femminile”. Letture, esibizioni musicali e di ginnastica ritmica. Una pulizia ecologica del parco. Programma completo.

Cittadinanza Attiva

Insieme all'associazione “Cittadinanza Attiva Verona”, è possibile dedicarsi alle attività di pulizia e raccolta rifiuti che si svolgono dalle ore 10 alle ore 12 nell’area del Santuario della Madonna di Lourdes. Una bella occasione per tutte le persone che vogliono partecipare a questa camminata ecologica dedicata alla salvaguardia dell'ambiente cittadino.

Il ritrovo è al Santuario, in viale dei Colli 27. Amia Verona Spa fornisce il materiale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Per approfondimenti, consultare le pagine del sito del Comune: https://portale.comune.verona. it/nqcontent.cfm?a_id=78324.

L’istituzione delle domeniche ecologiche è una delle misure straordinarie chieste dalla Regione Veneto per la riduzione dell’inquinamento da polveri sottili, come indicato nell’Accordo di Bacino Padano. Il calendario e le modalità sono state concordate in sede di Tavolo Tecnico Zonale (Ttz), riunito in provincia, con le date fissate in modo coordinato tra Verona e i Comuni limitrofi. Le domeniche ecologiche 2022 a Verona sono state fissate il 16 e il 30 gennaio, il 20 febbraio, il 13 e il 20 marzo e il 3 aprile.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80617&tt=verona_agid.