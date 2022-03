Tutti gli appuntamenti culturali previsti per la nuova domenica ecologica nel Comune di Verona

Si svolge il 20 marzo 2022 la nuova domenica ecologica nel Comune di Verona. I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale aderendo alle numerose iniziative culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale organizzate.

Il progamma delle iniziative culturali

DOMENICA MUS-ECOLOGICA AL MUSEO MAFFEIANO - I Musei Civici di Verona propongono tre visite guidate gratuite della durata di un'ora al cortile del Museo Lapidario Maffeiano, eccezionalmente aperto per l'occasione, negli orari:

11.30 | 15 | 16.30. Il cortile del Museo, che si trova in piazza Bra 28, è ricchissimo di testimonianze sulla civiltà romana: vi si trovano in gran numero iscrizioni latine da Verona e dal suo territorio, oltre che dalla Dalmazia, dall’Istria, da Aquileia, da Brescia e da varie città venete. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13 di sabato 19 marzo:

telefonando ai numeri: 045 8036353 – 045 597140 (lunedi-venerdì 9-13/14-16; sabato 9-13)

– (lunedi-venerdì 9-13/14-16; sabato 9-13) inviando una mail a: segreteriadidattica@comune.verona.it

Si ricorda che sono necessari il Green pass rafforzato (Super green pass) e la mascherina chirurgica a partire dai 12 anni. Clicca qui per maggiori informazioni.

INGRESSO GRATUITO AL CHILDREN'S MUSEUM VERONA - Tutti coloro che decidono di raggiungere il Museo lasciando la macchina al Parcheggio Verona Fiera, utilizzando la sharing mobility, i mezzi pubblici gratuiti o muovendosi a piedi possono usufruire dell'entrata gratuita al Children’s Museum Verona. Gli ingressi sono suddivisi in 4 turni da 1 ora e 45 minuti ciascuno, nei seguenti orari:

1° turno 9.15 - 11 | 2° turno 11.45 - 13.30 | 3° turno: 14.30 - 16.15 | 4° turno: 17.15 - 19.

Si consiglia la prenotazione online, dove sono riportate le condizioni di adesione. Scopri la locandina oppure clicca qui per maggiori informazioni.

Iniziative di sensibilizzazione ambientale

ASPETTANDO LA GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA - In occasione della domenica ecologica e a due giorni dalla Giornata Mondiale dell’Acqua, Acque Veronesi, in collaborazione con Canoa Club e VeronaVera, mette in connessione la città attraverso mostre, percorsi guidati e iniziative di sensibilizzazione per far riscoprire l’importanza dell’acqua e della sua tutela:

Il 20 marzo si possono incontrare nelle vie cittadine 9 giovani "water ambassador" che, muovendosi con monopattini elettrici, daranno informazioni sugli eventi cittadini e, ponendo semplici domande, raccoglieranno una fotografia del “sentiment” dei veronesi sul tema acqua e sull’impegno per preservarla.

che, muovendosi con monopattini elettrici, daranno informazioni sugli eventi cittadini e, ponendo semplici domande, raccoglieranno una fotografia del “sentiment” dei veronesi sul tema acqua e sull’impegno per preservarla. Dalle 9.30 alle 17.30 è possibile visitare il Museo del fiume alla Dogana , dove è stato allestito un percorso esperienziale tra oggetti del passato, foto e testimonianze, per raccontare la vita che si svolgeva sul fiume, i mestieri della via dell'acqua e le tante storie legate al fiume Adige. Alcuni studenti saranno presenti per fare da guida.

è possibile visitare il , dove è stato allestito un percorso esperienziale tra oggetti del passato, foto e testimonianze, per raccontare la vita che si svolgeva sul fiume, i mestieri della via dell'acqua e le tante storie legate al fiume Adige. Alcuni studenti saranno presenti per fare da guida. Alle ore 11 è previsto un incontro con i rappresentanti di Acque Veronesi e Canoa Club, dedicato all'acqua e al fiume. Seguirà la distribuzione di borracce , dono di Acque veronesi, per un uso corretto dell'acqua senza plastica.

con i rappresentanti di Acque Veronesi e Canoa Club, dedicato all'acqua e al fiume. Seguirà la , dono di Acque veronesi, per un uso corretto dell'acqua senza plastica. VeronaVera organizza per la giornata 6 visite guidate tra i pozzi e le fontane del centro storico di Verona, con partenza dalla sede dell'associazione, in via Anfiteatro n. 10.

organizza per la giornata del centro storico di Verona, con dalla sede dell'associazione, in via Anfiteatro n. 10. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, scrivendo una mail a: prenotazioni@veronavera.org indicando l'itinerario e l'orario prescelti. Informati su orari e intinerari

?GIORNATA sportiva ECOLOGICA - AMIA, in collaborazione con l'ASD Unika Basket, propone una nuova iniziativa all'insegna di giochi, laboratori e attività per tutta la famiglia dedicata alla pallacanestro e all'ambiente. L'appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è alle ore 10 presso la palestra di Via Badile, nel quartiere di Borgo Venezia. Coldiretti Verona offrirà una sana merenda a tutti i partecipanti. Consulta la locandina.

CITTADINANZA ATTIVA VERONA - Insieme all'associazione "Cittadinanza Attiva Verona", è possibile dedicarsi alle attività di pulizia e raccolta rifiuti che si svolgono dalle ore 10 alle ore 12 nell'area del Ponter Rumor del Pestrino, al Porto San Pancrazio. Una nuova occasione per tutte le persone che vogliono partecipare a questa camminata ecologica dedicata alla salvaguardia dell'ambiente cittadino. Il ritrovo è al parcheggio in via Ponte San Pancrazio, lato sud dell'Adige. Amia verona Spa fornisce il materiale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Scarica la locandina.