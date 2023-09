La domenica che Amo: brunch & specialty coffee

Prezzo non disponibile

AMO Bistrot apre le porte alla creatività, alla musica, alla dolcezza dello stare insieme. “La domenica che AMO”, nasce con l’idea di offrire una conviviale occasione d’incontro coniugando il buon cibo, la musica dal vivo, i designer e gli artigiani locali.

L'evento di domenica 1 ottobre propone un delizioso abbinamento tra il brunch, realizzato in collaborazione con Claudia Agnoletto (godsavethebreakfast) e gli specialty coffee di Riccardo Scanferla. Dalle ore 11 alle 15 sarà possibile deliziarsi con il menù composto da tre portate (anche veg), ognuna accompagnata da uno specialty coffee differente, un caffè di altissima qualità selezionato e lavorato per esaltare al meglio le caratteristiche del chicco.

Ad accompagnare il brunch la musica dal vivo del duo Cat Shades, progetto musicale tutto al femminile che propone cover internazionali rivisitate in chiave folk/country. All’offerta gastronomica e all’intrattenimento musicale si affiancheranno, nel cortile interno di AMO, pop up store di artigiani e designer: Strillone Society e Impasti 4.1.

Per i veri coffee addicted e per i più curiosi, dalle 10.30 alle 11 da non perdere lo speciale workshop con posti limitati sugli specialty coffee a cura di Riccardo Scanferla.