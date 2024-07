Domenica con aperitivo in terrazza al Senzanomebar di Lazise

Orario non disponibile

Quando Dal 07/07/2024 al 07/07/2024 Orario non disponibile

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. E la prossima sarà domenica 7 luglio con un aperitivo organizzato al Senzanomebar di Lazise.

Prenotazioni o informazioni vanno richieste esclusivamente ad Anthony al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo.

La proposta è di unirsi ad altri single per rendere unica la serata con aperitivo in terrazza al Senzanomebar. La parola d'ordine è socializzazione.

Al momento dell'arrivo i partecipanti troveranno la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single.

L'evento sarà confermato se vi sarà un numero minimo di 10 partecipanti.

Dress code: casual - elegante.

Fascia di età dei partecipanti: dai 45 ai 60 anni.

Orario: 18.

Menù alla carta.

Costi:

Quota senza Vip-card: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto.

Titolari Vip-card: solo saldo del menù sul posto.

A chi porta 5 amici all'evento verrà omaggiata la quota in caparra. A chi porta 10 amici l'evento sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione e le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 2 luglio.

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, verrà inviato tramite whatsapp un messaggio dal numero 3488781211 con le modalità per versare la quota organizzativa. Una volta ricevuto il messaggio, si hanno al massimo 48 ore per effettuare il pagamento. In caso contrario la prenotazione verrà ritenuta annullata.

Durante l'evento, saranno scattate fotografie e trasmesse dirette su Facebook per documentare l'iniziativa e incoraggiare gli altri partecipanti a interagire di persona, uscendo dai social network e connettendosi nella vita reale.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare Anthony al 3488781211.