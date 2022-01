"Perle - Mondi senza età" a Verona: Dodi Battaglia in concerto al Teatro Nuovo

Venerdì 25 marzo 2022 Dodi Battaglia porterà la tournée teatrale "Perle - Mondi senza età" a Verona. Il concerto si terrà presso il Teatro Nuovo, Piazza Viviani 10. I biglietti emessi in precedenza mantengono la loro validità, mentre la prevendita è disponibile su TicketOne: https://bit.ly/perle-verona-25-03-2022.

"Perle - Mondi senza età" è il progetto musicale ideato e realizzato da Dodi Battaglia per dare il giusto spazio ai brani meno eseguiti dal vivo dai Pooh, ma non per questo meno carichi di significato ed emozione.

Anche per questo tour è disponibile il libretto che guida all'ascolto del concerto. Lo trovate in formato PDF al link: https://bit.ly/libretto-PERLE-2.

