"La Divina Verona": in città una maratona di venti ore di lettura risalendo il fiume Adige

“Verona onora Dante” è il motto che il progetto “Dante Settecento” ha coniato nel 2019, inaugurando un omaggio triennale per l’anniversario del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri nel 2021 nella città che, con Ravenna e Firenze, è tra le tre dantesche italiane. L’anniversario sarà onorato l’11, 12 e 13 settembre con un evento che si annuncia unico: “La Divina Verona” ovvero la lettura integrale dei cento canti della Commedia da parte di altrettanti cittadini e cittadine di Verona, dai nove ai novant’anni anni, risalendo in barca e a piedi il fiume Adige. Il fiume è stato, infatti, il luogo simbolico che ha segnato questi tre anni: nel 2019 con lo spettacolo itinerante Inferno sulle rive del Lazzaretto, poi nel 2020 con la rappresentazione di teatro-danza Purgatorio alla Dogana di Fiume, infine nel 2021 con l’intera Commedia in venti ore di lettura in tre giornate.

«Come il fiume Adige abbraccia Verona, così Verona abbraccia simbolicamente Dante con la voce dei suoi cittadini e cittadine, dai nove ai novant’anni. Da tre anni coinvolgiamo con “Dante Settecento” la città, più di cinquemila studenti nelle scuole, migliaia e migliaia di spettatori e di spettatrici nelle piazze e nei teatri», sottolinea Alessandro Anderloni, ideatore di “Dante Settecento” e di questa lettura collettiva. «Nei giorni dell’anniversario della morte raccoglieremo idealmente il testimone di questo progetto non per chiuderlo, ma per rilanciarlo al futuro – prosegue –. Verona è la città di Dante ed, eternata nei suoi versi, riconoscente lo onora».

Le tappe saranno unite idealmente tra di loro con il “cammino” di un volume della Divina Commedia che sarà portato, a piedi o in barca, risalendo il corso del fiume Adige grazie al Canoa Club Verona. Un gesto simbolico, spiega il presidente Luigi Spellini: «Il percorso dantesco trova nel risalire il fiume il senso della redenzione e della riconciliazione con il Creato. Il canto dell'acqua tra le pietre, la forza inesorabile della corrente chiedono all'uomo di piegarsi dolcemente alla forza della Natura. Il fiume restituisce equilibrio alla vita».

“La Divina Verona”, è un’iniziativa ideata da Alessandro Anderloni e realizzata dal progetto “Dante Settecento” con l’associazione Le Falìe e il Canoa Club Verona.

La maratona avrà inizio nella serata di sabato 11 settembre presso gli scavi del Lazzaretto e si concluderà nella notte di lunedì 13 settembre sulle sponde dell’Adige a Castelvecchio. I lettori e le lettrici si alterneranno nella lettura in trenta luoghi della città tra cui il Parco di Villa Buri, la diga di Porto San Pancrazio, le rive del Forte Santa Caterina e del Bastione San Francesco, il Cimitero monumentale, l’Università degli studi di Verona, la corte dell’ex Caserma Santa Marta, il Seminario maggiore, il Tribunale di Verona, l’ex Carcere Campone, la Dogana di Fiume, il Giardino Giusti, Castel San Pietro, le chiese di San Fermo, Sant’Anastasia, San Giorgio e Sant’Elena, la Biblioteca Capitolare, il Circolo Ufficiali e la riva di Castelvecchio.

Hanno aderito coralmente all’iniziativa mettendo a disposizione i luoghi e dando la propria collaborazione enti, istituzioni, associazioni e parrocchie di Verona quali (in ordine alfabetico): AGEC, Associazione Amici del Lazzaretto, Associazione Giochi Antichi – Tocatì, Associazione Villa Buri, Biblioteca Capitolare, CESTIM, Circolo Ufficiali, Croce Verde Verona, CSV Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, Fondazione Toniolo, Giardino Giusti, Istituto Comprensivo 18 Veronetta Porto, Istituto Don Calabria, Legambiente Verona, Nuovo Circolo Ippico Scaligero, le parrocchie del Duomo Cattedrale, San Fermo Maggiore, San Giorgio in Braida, Sant’Eufemia, il Seminario Maggiore, il Tribunale di Verona, l’Università degli Studi di Verona, il Vicariato per la Cultura della Diocesi di Verona.

Al progetto hanno aderito anche più di cinquanta esercizi commerciali del centro storico di Verona con l’iniziativa “Le botteghe di Verona onorano Dante” che gode del patrocinio della Confcommercio Verona e della Corporazione Esercenti Centro Storico Verona. Botteghe che per tutto l’anno dell’anniversario esporranno una formella commemorativa artistica in ceramica con il profilo di Dante, punteggiando la città di luoghi danteschi che sono visibili sulla mappa on line consultabile al link: https://bit.ly/3kQ1Jrh

Le informazioni saranno disponibili sul sito www.lefalie.it e sul profili Facebook e Instagram del progetto “Dante Settecento” dove saranno pubblicati durante i tre giorni fotografie, video e il racconto dell’evento.

