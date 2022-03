DiVin Negrar, in viaggio con i calici tra vigneti e cantine della Valpolicella

Orario non disponibile

DiVin Negrar, una degustazione itinerante tra i vigneti e le cantine del comune della Valpolicella è in programma domenica 24 aprile. La kermesse prevede sei tappe in alcuni dei luoghi a maggior vocazione vitivinicola per assaggiare Valpolicella Classico, Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone direttamente sul terreno d’origine, accompagnati da sommelier qualificati e abbinati a prodotti tipici locali.

Punto di partenza e parcheggio della manifestazione saranno allestiti in via Francia 5 a Negrar. Ciascun visitatore riceverà il kit degustazione: calice, tessera assaggi e mappa dell’itinerario che si snoderà lungo le località di Santa Maria, Moron, Jago, Torbe, Villa e San Peretto. Sarà disponibile un servizio continuo di trasporto, con partenze ogni 30 minuti, con bus navette da 25/30 posti.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.divinnegrarvalpolicella.it/.

DiVin Negrar è organizzata dall’associazione La Vigna con il patrocino della Provincia di Verona, del Comune di Negrar e della Regione del Veneto.