Al Parco S. Teresa, "Diversamente noi". Un pomeriggio dedicato alla disabilità

La rete del progetto "Un Parco per tutti" in collaborazione con Fondazione Più Di Un Sogno e con il sostegno di Fondazione Dynamo, propone per martedì 20 Luglio 2021, dalle 18.30 alle 21.30, al Parco S. Teresa di Verona, l'evento "Diversamente noi" dedicato alla disabilità.

"Diversamente Noi” vuole ricordare che ogni essere umano è diverso, che la diversità è naturale e che si possono abbattere i limiti e le disuguaglianze che noi stessi costruiamo attorno a noi. L'evento si propone come un pomeriggio di allegria e spensieratezza per coloro che hanno disabilità, per le loro famiglie e i loro amici. E durante l'evento, la cittadinanza potrà conoscere le realtà del territorio che si impegnano sulla disabilità.

Le attività organizzate per il pomeriggio:

Attività “Il viaggio” che vede protagonisti i ragazzi e le loro famiglie.

Attività ludiche per ragazzi e famiglie.

Laboratorio musicale interattivo.

Pulizia ecologica.

Creazione di un baluardo della giornata volto a celebrare, in modo artistico, il "Diversamente Noi".

Racconti e storie

Prestito e consultazione di libri con la BiblioMobile

Stand di associazioni per divulgare e informare. Tra gli stand sarà presente anche Dynamo Camp realtà internazionale per diffondere il potere dell’attività ricreativa nei bambini disabili e cronici.

